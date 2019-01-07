?Умер британский актер Уильям Морган Шеппард, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Звездный путь"

В воскресенье, 6 января, в Лос-Анджеле в возрасте 86 лет умер британский актер Уильям Морган Шеппард, известный по сериалам "Звездный путь", в сериалах "Доктор кто", "Вавилон 5", и других.

Об этом сообщил в Instagram его сын, также известный актер и музыкант Марк Андерс Шеппард.

"Мы пришли провести немного времени с моим отцом. Хотя он не мог говорить, мы держались за руки, он смеялся и был так рад нас видеть. Мы вышли и пришли домой. Хороший день. Он был срочно госпитализирован в больницу и скончался в 18:30. Моя мать была рядом с ним. Я так благодарен, что ему больше не пришлось страдать. Спасибо за все ваши добрые мысли, любовь и молитвы", - написал он.

Уильям Морган Шеппард родился в 1931 году в Лондоне в англо-ирландской семье. В 1958 году он окончил Королевскую академию драматического искусства. В кино он пришел не сразу - 12 лет Шеппард работал помощником художника, участвовал в бродвейских постановках. Сниматься Шеппард начал только в 60-е годы, а в 80-х ему удалосьлось поработать о знаменитым Дэвидом Линчев в его картине "Человек-Слон".

Также Шеппард снимался в сериалах и фильмах франшизы "Звездный путь", в сериалах "Доктор кто" и "Вавилон 5", в фильме "Престиж" Кристофера Нолана. Он также запомнился зрителям своими ролями в "Безумцах", "Трансформерах" и "Престиже".