Семь тысяч спасателей будут дежурить на новогодние праздники в Украине

На новогодние праздники спасателей переводят на усиленный режим службы. С 30 декабря по 2 января в Украине будут патрулировать семь тысяч спасателей, из них 400 сотрудников ГосЧС - в Киеве . Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"До 9 утра 2 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГосЧС. А также, в готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГосЧС, а именно самолет Ан-26"- говорится в сообщении.

Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности в Киеве будут дежурить 400 человек личного состава и 90 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения ГосЧС находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников полиция будет работать в усиленном режиме.