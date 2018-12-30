Семь тысяч спасателей будут дежурить на новогодние праздники в Украине

В готовности к реагированию находится самолет Ан-26.

Семь тысяч спасателей будут дежурить на новогодние праздники в Украине
400 сотрудников ГосЧС будут дежурить в Киеве
Фото: Сергей Нужненко

На новогодние праздники спасателей переводят на усиленный режим службы. С 30 декабря по 2 января в Украине будут патрулировать семь тысяч спасателей, из них 400 сотрудников ГосЧС - в Киеве. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"До 9 утра 2 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГосЧС. А также, в готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГосЧС, а именно самолет Ан-26"- говорится в сообщении.

Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности в Киеве будут дежурить 400 человек личного состава и 90 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения ГосЧС находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников полиция будет работать в усиленном режиме.


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