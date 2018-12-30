На Оболони в Киеве ввели карантин из-за котенка, погибшего от бешенства

О необычном поведении животных необходимо сообщать в ветслужбу.

В Оболонском районе Киева введен частичный карантин по бешенству из-за гибели котенка. Об этом сообщает пресс-служба Оболонской райадминистрации.

Заразное животное нашли на ул. Полярной, 20д.

Карантин введен на территории, ограниченной улицами: Богатырской, Полярной, П.Калнышевского, Семьи Шовкопляса и прилегающей зоне. Карантинные меры отменяются через 60 дней после выявления последнего случая бешенства в зоне.

Домашних животных, проживающих в этом районе, необходимо привить от бешенства.

В случае укуса любого животного необходимо промыть рану большим количеством мыльной воды, края раны смазать 70-градусным спиртом или 5% раствором йода, наложить асептическую сухую повязку и немедленно обратиться к врачу.

На территории Оболонского района при укусах животными жители могут обратиться в травмпункты на ул. Кондратюка, 8 (клиническая больница №8) и на ул. Богатырскую 30 (детская клиническая больница №1).

При обнаружении необычного поведения, заболевания или гибели животных, особенно бездомных и диких, необходимо сообщить в КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» (ул. Электротехническая, 5а, г.. Киев , 02660, тел. 366-64-00, 073-045- 54-91) и Главное управление Госпродспоживслужбы в Киеве (ул. Волынская, 12, г.. Киев , 245-78-02).

Напомним, в этом году Украина закупила более 39 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства, которые Министерство здравоохранения уже передало в регионы.

Бешенство - это острая инфекционная болезнь, поражающая центральную нервную систему. Источником вируса являются различные хищные и домашние животные. Вирус передается от больных животных через укус или ослюнение кожи, особенно если на ней есть микротравмы.