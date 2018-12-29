Четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области задержаны четыре сотрудника патрульной полиции, которых подозревают в совершении разбойного нападения на прохожего. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщили в Государственном бюро расследований.

"По предварительной информации, вечером 27 декабря в городе Кременчуг сотрудники патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на прохожего, нанесли ему телесные повреждения, завладели деньгами и материальными ценностями", - говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны сегодня следователями территориального управления ГБР совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности полиции.

По факту открыто уголовное производство по статьям о превышении служебных полномочий работниками правоохранительного органа и о разбое (ч.2 ст.365 и ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении.

Напомним, ранее бывший патрульный из Харькова под следствием сбежал в РоSSию и получил там паспорт.