Четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в Кременчуге

Их задержали следователи Госбюро расследований.

Четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в Кременчуге
Фото: facebook.com/lutskpolice

В Кременчуге Полтавской области задержаны четыре сотрудника патрульной полиции, которых подозревают в совершении разбойного нападения на прохожего. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщили в Государственном бюро расследований.

"По предварительной информации, вечером 27 декабря в городе Кременчуг сотрудники патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на прохожего, нанесли ему телесные повреждения, завладели деньгами и материальными ценностями", - говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны сегодня следователями территориального управления ГБР совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности полиции.

По факту открыто уголовное производство по статьям о превышении служебных полномочий работниками правоохранительного органа и о разбое (ч.2 ст.365 и ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении.

Напомним, ранее бывший патрульный из Харькова под следствием сбежал в РоSSию и получил там паспорт.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Дело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в судДело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в суд
Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40
На шахте в Пермском крае из-за пожара погибли 9 шахтеровНа шахте в Пермском крае из-за пожара погибли 9 шахтеров
80-летний пассажир поезда "Харьков-Москва" вез 5 кг маковой соломки "в подарок для внука"80-летний пассажир поезда "Харьков-Москва" вез 5 кг маковой соломки "в подарок для внука"
В Харькове пьяный мужчина после ссоры с родственниками начал стрелять из автоматаВ Харькове пьяный мужчина после ссоры с родственниками начал стрелять из автомата
Блок рекламы


Похожие новости
Неизвестные избили актера и певца Dzidzio в центре КиеваНеизвестные избили актера и певца Dzidzio в центре Киева
В Кривом Роге неизвестные ограбили банк, ранив сотрудницуВ Кривом Роге неизвестные ограбили банк, ранив сотрудницу
В Днепровском районе Киева избили и похитили человека, - СМИВ Днепровском районе Киева избили и похитили человека, - СМИ
В Ирпене инкассаторов ограбили на 1,8 млн гривен (обновлено)В Ирпене инкассаторов ограбили на 1,8 млн гривен (обновлено)
Под Киевом ограбили инкассаторовПод Киевом ограбили инкассаторов
В Ирпене двое подростков до смерти избили бездомногоВ Ирпене двое подростков до смерти избили бездомного
Во время работы над фильмом во Львове член съемочной группы убил прохожегоВо время работы над фильмом во Львове член съемочной группы убил прохожего
Четверо украинцев пострадали из-за обрушения эскалатора в метро РимаЧетверо украинцев пострадали из-за обрушения эскалатора в метро Рима
В Павлограде двое студентов ради развлечения до смерти избили бездомногоВ Павлограде двое студентов ради развлечения до смерти избили бездомного
В Киеве полицейские задержали двух пьяных пассажиров маршрутки с ножом и пистолетамиВ Киеве полицейские задержали двух пьяных пассажиров маршрутки с ножом и пистолетами
Последние новости
Подгружаем последние новости