В Харькове от гриппа умер младенец

Девочке было всего 11 дней.

В Харьковской области зафиксирован случай смерти от гриппа у ребенка возрастом до одного года. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

"На текущей неделе зарегистрирован лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа у ребенка до года, жительницы Сахновщинского района", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Харьковской областной государственной администрации сообщили, что умершей девочке было 11 дней.

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело почти 4% населения области ( более 101 тыс. человек), больше половины из которых дети до 17 лет.

Напомним, по данным Минздрава, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 9 областях, однако этого недостаточно, чтобы объявить о начале эпидемии.

Ранее в Украине было зафиксирована еще два случая смерти от гриппа: у ребенка 2009 года рождения и женщины в возрасте 62 года.