В Харькове от гриппа умер младенец
Девочке было всего 11 дней.
В Харьковской области зафиксирован случай смерти от гриппа у ребенка возрастом до одного года. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
"На текущей неделе зарегистрирован лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа у ребенка до года, жительницы Сахновщинского района", - сказано в сообщении.
В пресс-службе Харьковской областной государственной администрации сообщили, что умершей девочке было 11 дней.
С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело почти 4% населения области ( более 101 тыс. человек), больше половины из которых дети до 17 лет.
Напомним, по данным Минздрава, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 9 областях, однако этого недостаточно, чтобы объявить о начале эпидемии.
Ранее в Украине было зафиксирована еще два случая смерти от гриппа: у ребенка 2009 года рождения и женщины в возрасте 62 года.
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Общество
29.12.2018 08:11