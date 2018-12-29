В Кривом Роге обвалилась крыша бывшего кинотеатра
В здании был только охранник, ему удалось спастись.
В Металлургическом районе Кривого Рога в пятницу около 11:30 обрушилась крыша здания бывшего кинотеатра "Современник" на проспекте Гагарина, 46.
Об этом сообщило издание "Первый криворожский".
Никто не пострадал. В здании был один человек - охранник, ему удалось спастись.
Заместитель мэра Кривого Рога Александр Катриченко рассказал, что обрушилось около 40% кровли крыши бывшего киноконцертного зала.
"Здание находится в частной собственности. Собственник найден, вместе с правоохранительными органами будем устанавливать... охранять. .. Находится здесь - опасно" , - сказал заместитель городского головы Александр Катриченко.
Напомним, что весной 2018 года в Кривом Роге обрушилась кровля конвертерного цеха завода "Арселормиттал Кривой Рог", под завалами оказался человек. Железобетонное перекрытие упало из-за накопившегося в течение недели на кровле снега, который превратился в лед.
Погибшим был 25-летний рабочий.
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