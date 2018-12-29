В Кривом Роге обвалилась крыша бывшего кинотеатра

В здании был только охранник, ему удалось спастись.

В Металлургическом районе Кривого Рога в пятницу около 11:30 обрушилась крыша здания бывшего кинотеатра "Современник" на проспекте Гагарина, 46.

Об этом сообщило издание "Первый криворожский".

Никто не пострадал. В здании был один человек - охранник, ему удалось спастись.

Заместитель мэра Кривого Рога Александр Катриченко рассказал, что обрушилось около 40% кровли крыши бывшего киноконцертного зала.

"Здание находится в частной собственности. Собственник найден, вместе с правоохранительными органами будем устанавливать... охранять. .. Находится здесь - опасно" , - сказал заместитель городского головы Александр Катриченко.

Напомним, что весной 2018 года в Кривом Роге обрушилась кровля конвертерного цеха завода "Арселормиттал Кривой Рог", под завалами оказался человек. Железобетонное перекрытие упало из-за накопившегося в течение недели на кровле снега, который превратился в лед.

Погибшим был 25-летний рабочий.