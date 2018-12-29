Харьковская полиция задержала 20 человек на собрании криминальных авторитетов

Харьковские оперативники помешали собранию криминальных авторитетов и задержали 20 человек, подозреваемых в преступлениях на территории Харькова и области. Об этом сегодня сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Фейсбуке.

"В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть "вора в законе" Васю Хоржа, распределить "общак" и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине. Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции", - написал Бех.

По его словам, задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в т.ч. "вор в законе" и местный авторитет по прозвищу "Валерсон". Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Харькова и области.

Напомним, в начале декабря суд в Запорожье вынес приговоры "банде лысых", действовавшей в 2004-2012 годах.