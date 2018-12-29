Психологическая экспертиза признала невменяемой киевлянку, утопившую двух своих детей

Подозреваемая в утоплении двух своих детей бывшая воспитательница детсада, 36-летняя Екатерина Бабкина, прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре Киевской городской клинической психиатрической больницы №1 и была признана психически больной. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет УНН.

"После экспертизы врачи сообщили, что она находилась в невменяемом состоянии, в связи с психическим заболеванием, пока ее состояние остается неизменным", - рассказала Максимец.

Сейчас женщина находится в медицинском учреждении закрытого режима, срок ее пребывания в клинике зависит от психического состояния и врачей.

В уголовном деле по факту гибели детей сейчас ожидаются экспертизы тел.

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Напомним, 36-летняя киевлянка Екатерина Бабкина утопила в озере двух своих детей - 6-летнюю дочь и 5-летнего сына в конце октября. Отец искал детей, пока его бывшая жена во всем не созналась.