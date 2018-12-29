Пятеро детей отравились после купания в отельном бассейне во Львовской области

Во Львовской области госпитализированы в отравлением пятеро маленьких детей, отдыхавших в одном из гостиничных комплексов. Дети поступили в больницу из одного отеля в пгт Сходница, сообщает региональное управление полиции.

Четверым пострадавшим по четыре годика, пятому малышу - всего год. По предварительной информации, дети могли отравиться, плавая в гостиничном бассейне. Семьи с детьми приехали из разных городов - Киева , Запорожья, Мелитополя и Львова. Предварительный диагноз - синдром циклической рвоты, диспепсия желудочно-кишечного тракта.

Издание Zaxid.net сообщает, что Госпродпотребслужба не получала официальных извещений об отравлении, дети не поступали ни в Дрогобычскую, ни в Бориславскую больницы.

Полиция не называет отеля, однако по данным СМИ , речь может идти об элитном комлекс "Три сына и дочь".

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Напомним, в октябре в детском саду Нетешина от отравления сальмонеллой пострадали 56 человек, в том числе 44 ребенка.