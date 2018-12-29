Пятеро детей отравились после купания в отельном бассейне во Львовской области

Дело расследует полиция.

Пятеро детей отравились после купания в отельном бассейне во Львовской области
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

Во Львовской области госпитализированы в отравлением пятеро маленьких детей, отдыхавших в одном из гостиничных комплексов. Дети поступили в больницу из одного отеля в пгт Сходница, сообщает региональное управление полиции.

Четверым пострадавшим по четыре годика, пятому малышу - всего год. По предварительной информации, дети могли отравиться, плавая в гостиничном бассейне. Семьи с детьми приехали из разных городов - Киева, Запорожья, Мелитополя и Львова. Предварительный диагноз - синдром циклической рвоты, диспепсия желудочно-кишечного тракта.

Издание Zaxid.net сообщает, что Госпродпотребслужба не получала официальных извещений об отравлении, дети не поступали ни в Дрогобычскую, ни в Бориславскую больницы.

Полиция не называет отеля, однако по данным СМИ, речь может идти об элитном комлекс "Три сына и дочь".

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Напомним, в октябре в детском саду Нетешина от отравления сальмонеллой пострадали 56 человек, в том числе 44 ребенка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Дело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в судДело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в суд
На шахте в Пермском крае из-за пожара погибли 9 шахтеровНа шахте в Пермском крае из-за пожара погибли 9 шахтеров
80-летний пассажир поезда "Харьков-Москва" вез 5 кг маковой соломки "в подарок для внука"80-летний пассажир поезда "Харьков-Москва" вез 5 кг маковой соломки "в подарок для внука"
В Харькове пьяный мужчина после ссоры с родственниками начал стрелять из автоматаВ Харькове пьяный мужчина после ссоры с родственниками начал стрелять из автомата
РоSSиянин совершил первое на Шпицбергене ограбление банкаРоSSиянин совершил первое на Шпицбергене ограбление банка
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львовской области солдат получил 5 лет тюрьмы за украденный у сослуживца автомат КалашниковаВо Львовской области солдат получил 5 лет тюрьмы за украденный у сослуживца автомат Калашникова
Психологическая экспертиза признала невменяемой киевлянку, утопившую двух своих детейПсихологическая экспертиза признала невменяемой киевлянку, утопившую двух своих детей
В Черкасской области в багажнике авто нашли тело инспектора рыбоохранного патруля КиеваВ Черкасской области в багажнике авто нашли тело инспектора рыбоохранного патруля Киева
Житель Ивано-Франковской области получил три года условно за ложную угрозу убить 20 детейЖитель Ивано-Франковской области получил три года условно за ложную угрозу убить 20 детей
Шесть процентов Харьковской области обесточены из-за непогодыШесть процентов Харьковской области обесточены из-за непогоды
Житель Одесской области "заминировал" вокзал, не устроившись на работу в облцентреЖитель Одесской области "заминировал" вокзал, не устроившись на работу в облцентре
В Харькове пьяный мужчина после ссоры с родственниками начал стрелять из автоматаВ Харькове пьяный мужчина после ссоры с родственниками начал стрелять из автомата
Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"
В Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядамВ Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядам
В Одесской области от отсложнений кори умер ребенокВ Одесской области от отсложнений кори умер ребенок
Последние новости
Подгружаем последние новости