Житель Ивано-Франковской области получил три года условно за ложную угрозу убить 20 детей

Его признали виновным по ст.259 Уголовного кодекса

Житель Ивано-Франковской области получил три года условно за ложную угрозу убить 20 детей
Фото: Depositphotos/JanPietruszka

Шевченковский районный суд Киева 21 декабря приговорил к трем годам условно жителя Ивано-Франковской области, который 1 июля сделал ложное заявление о захвате в заложники 20 детей и угрожал их убить, если ему не дадут 350 тысяч долларов.

Об этом говорится в судебном реестре.

Мужчина пошел на сделку со следствием, поэтому ему назначили мягкое наказание. Он был признан виновным по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и получил три года лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Преступник свою вину признал полностью и раскаялся.

Список детей аноним нашел на сайте "Служба розыска детей".


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