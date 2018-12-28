Житель Ивано-Франковской области получил три года условно за ложную угрозу убить 20 детей
Его признали виновным по ст.259 Уголовного кодекса
Шевченковский районный суд Киева 21 декабря приговорил к трем годам условно жителя Ивано-Франковской области, который 1 июля сделал ложное заявление о захвате в заложники 20 детей и угрожал их убить, если ему не дадут 350 тысяч долларов.
Об этом говорится в судебном реестре.
Мужчина пошел на сделку со следствием, поэтому ему назначили мягкое наказание. Он был признан виновным по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и получил три года лишения свободы с испытательным сроком в один год.
Преступник свою вину признал полностью и раскаялся.
Список детей аноним нашел на сайте "Служба розыска детей".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
28.12.2018 10:23
28.12.2018 11:08