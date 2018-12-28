В киевском детсаду ребенка ударило током от неисправной розетки

Прокуратура начала расследование.

В киевском детсаду ребенка ударило током от неисправной розетки
Детсад (архивное фото)
Фото: facebook/Приватний дитячий садок Бедрик

В Киеве в детском саду №104, во время занятий физкультурой мальчик 2013 рождения коснулся спиной открытой электрической розетки, в результате чего получил удар током.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Фейсбуке.

"По факту инцидента в детском саду начато уголовное производство по ст. 137 УК Украины. Расследование ведет Подольское управление полиции, процессуальное руководство - Киевская местная прокуратура №7", - сообщила она.

По словам Максимец, состояние мальчика удовлетворительное. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Сейчас он находится дома под присмотром родителей", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, в октябре во Львове родители из одного детсада ворвались в другой и захватили здание.


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