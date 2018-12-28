Неизвестные избили актера и певца Dzidzio в центре Киева
Нападавшие скрылись на двух автомобилях Мercedes.
В пятницу, 28 декабря, в центре Киева неизвестные напали и избили актера и певца Dzidzio (Михаил Хома).
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Фейсбуке.
Инцидент произошел возле радиокомпании "Тауэр" (HIT FM) на улице Хвойки, 15/15. Неизвестные лица нанесли актеру телесные повреждения и скрылись на двух автомобилях Мercedes.
Детали происшествия и состояние артиста устанавливаются.
Нападение произошло перед эфиром на HIT FM, что также подтвердила пиар-менеджер музыканта Лилия Слюсар.
"Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись. С инцидентом разбирается полиция и состояние Михаила устанавливает скорая помощь. Мы дадим официальные комментарии позже", - написала она в Фейсбуке.
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