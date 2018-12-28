В Украине за неделю 4 человека умерли из-за ОРВИ и гриппа

За прошедшую неделю (с 17 по 23 декабря) гриппом и ОРВИ в Украине заболели более 216 тысяч человек, четыре человека из группы риска умерли.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

"В Украине нет эпидемии гриппа, но эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской областях", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что превышение эпидемиологического порога не является признаком эпидемии в этих регионах.

В Минздраве подчеркнули важность вакцинации, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений. Это уже сделали более 145 тыс. украинцев.

Грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом, наиболее надежный метод профилактики болезни - своевременная прививка.