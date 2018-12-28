Из-за взрыва на электростанции в Нью-Йорке небо окрасилось в необычный цвет

На электростанции в Нью-Йорке прогремел взрыв

В Нью-Йорке на заводе компании Consolidated Edison произошел взрыв трансформатора. О пострадавших не сообщается.

Об этом сообщила полиция города в Twitter .

"Свет, который вы видели в городе, как оказалось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Квинсе. Пожар под контролем. Мы сообщим новости по мере поступления дополнительной информации", - говорится в сообщении.

Телеканал NBC отмечает, что в результате взрыва небо над городом окрасилось ярко-голубым сиянием.

NYPD says bright blue glow lighting up the New York City area is caused by a transformer explosion at a Con Ed energy company power plant in Queens. https://t.co/h8dUSWg0Ov — NBC News (@NBCNews) December 28, 2018

Напомним, в июне часть Одессы осталась без электричества из-за пожара на электростанции.