Из-за взрыва на электростанции в Нью-Йорке небо окрасилось в необычный цвет
Небо над городом окрасилось ярко-голубым сиянием.
На электростанции в Нью-Йорке прогремел взрыв
Фото: NBCNews
В Нью-Йорке на заводе компании Consolidated Edison произошел взрыв трансформатора. О пострадавших не сообщается.
Об этом сообщила полиция города в Twitter.
"Свет, который вы видели в городе, как оказалось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Квинсе. Пожар под контролем. Мы сообщим новости по мере поступления дополнительной информации", - говорится в сообщении.
Телеканал NBC отмечает, что в результате взрыва небо над городом окрасилось ярко-голубым сиянием.
NYPD says bright blue glow lighting up the New York City area is caused by a transformer explosion at a Con Ed energy company power plant in Queens. https://t.co/h8dUSWg0Ov
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