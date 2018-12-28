20-летний срочник госпитализирован в результате взрыва котла в военной части
Состояние солдата оценивается как тяжелое.
В одной из военных частей Украины произошла авария в котельной. В результате разрыва котла 20-летний солдат срочной службы был госпитализирован с множественными ожогами и травмами, сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".
"В одной из подчиненных воинских частей оперативного командования "Юг" в котельной произошла авария - произошел разрыв котла. В результате 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы. Военнослужащий немедленно госпитализирован и ему оказана неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении на странице в Facebook.
О происшествии были также проинформированы родители солдата. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое.
По факту открыто уголовное производство, ведутся следственные мероприятия.
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28.12.2018 03:21