На территории Одесского зоопарка произошел пожар

Пожарные спасли двух животных - нутрию и капибару.

На территории Одесского зоопарка произошел пожар
В одесском зоопарке произошел пожар
Фото: dumskaya.net

В четверг, 27 декабря, на территории Одесского зоопарка произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС области.

Сообщение о пожаре поступило в 14:02. На место прибыли спасатели и установили, что горит одноэтажное административное здание.

"В 14:21 пожар был локализован, а в 14:30 ликвидирован на площади 50 кв м. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось в кратчайшие сроки погасить пожар и спасти двух животных. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались пять единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.

Как уточнил в мэрии местному изданию "Думская", спасенные животные - нутрия и капибара (самый крупный представитель отряда грызунов, может весить 60 кг).

"Все живы и здоровы, - заверил директор зоопарка Игорь Беляков. - Горело неэксплуатируемое здание, которое ждало ремонта. Пожар оперативно потушили спасатели. Сейчас пытаемся разобраться, что послужило причиной".

Напомним, в начале октября в зоопарке Черкасс произошел пожар, во время которого сотрудники выпустили часть птиц на волю, чтобы избежать их гибели.


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