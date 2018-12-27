В Центре Вены из-за сообщения о минировании эвакуировали собор Святого Стефана
Полиция начала расследование.
В Вене полицейские провели эвакуацию из собора Святого Стефана и близлежащей площади Штефанплатц из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве.
Об этом сообщила местная полиция в Twitter.
"Собор Святого Стефана и площадь будут закрыты в связи с сообщением по телефону о заложенной бомбе. Причин для паники нет, наши сотрудники уже на месте и начинают поиски", - говорится в сообщении.
Позже правоохранители сообщили, что информация о минировании не подтвердилась.
Личность "минера" устанавливается. Полиция начала расследование.
Напомним, 24 декабря в Украине "заминировали" третий вокзал за четыре дня.
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27.12.2018 14:08