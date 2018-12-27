В Центре Вены из-за сообщения о минировании эвакуировали собор Святого Стефана

В Вене полицейские провели эвакуацию из собора Святого Стефана и близлежащей площади Штефанплатц из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Об этом сообщила местная полиция в Twitter .

"Собор Святого Стефана и площадь будут закрыты в связи с сообщением по телефону о заложенной бомбе. Причин для паники нет, наши сотрудники уже на месте и начинают поиски", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители сообщили, что информация о минировании не подтвердилась.

Личность "минера" устанавливается. Полиция начала расследование.

Напомним, 24 декабря в Украине "заминировали" третий вокзал за четыре дня.