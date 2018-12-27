В Германии девятилетний мальчик пожаловался в полицию на Санта-Клауса
Список пожеланий не совпал с подарками.
Девятилетний мальчик из немецкого города Цетель вызвал полицйеских, чтобы пожаловаться на подарки, которые принес ему Санта-Клаус.
Об этом сообщает телеканал NDR.
Приехавшим по вызову правоохранителям мальчик показал список своих пожеланий Санта-Клаусу, который не совпадал с реальными подарками.
Полицейские объяснили мальчику, что Санта-Клаус старенький и перепутал заказы.
Напомним, президент США Дональд Трамп 24 декабря принял участие в работе колл-центра Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД), принимая звонки от детей со всех страны и отвечая на их вопросы о местоположении Санта-Клауса. Во время беседы с 7-летним мальчиком он случайно проговорился, что Санты не существует.
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Общество
27.12.2018 14:08