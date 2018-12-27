В Германии девятилетний мальчик пожаловался в полицию на Санта-Клауса

Девятилетний мальчик из немецкого города Цетель вызвал полицйеских, чтобы пожаловаться на подарки, которые принес ему Санта-Клаус.

Об этом сообщает телеканал NDR.

Приехавшим по вызову правоохранителям мальчик показал список своих пожеланий Санта-Клаусу, который не совпадал с реальными подарками.

Полицейские объяснили мальчику, что Санта-Клаус старенький и перепутал заказы.