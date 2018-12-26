Дело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в суд

Прокуратура завершила досудебное расследование.

Дело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в суд
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении действующих сотрудников уголовной полиции, которые совершали преступления на железнодорожной станции Киев-Пассажирский.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

В состав преступной группы входили начальник сектора криминальной полиции, двое оперуполномоченных, трое полицейских сектора превенции, полицейский-водитель, а также три профессиональных карманника.

"В соответствии с распределением ролей, полицейские координировали действия воров, определяя время и место их «работы», а также помогали им избежать уголовной ответственности. Под разными предлогами полицейские отказывались принимать от пострадавших заявления о совершении краж или говорили, что уже приняты заявления в журнал Единого учета, будто бы это не заявление о преступлении, а мелкая жалоба", - говорится в сообщении.

В двух случаях, когда сведения о кражах все же были внесены в Единый реестр, полицейские без проведения каких-либо следственных действий принимали решение о закрытии этих производств.

Установлено, что в течение августа-ноября 2017 года, от действий банды пострадали не менее пяти граждан, у которых похитили имущество на сумму более 378 тыс. гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

На данный момент 10-ти задержанным объявлено о завершении досудебного расследования. Продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.Подозреваемым грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Напомним, в январе сотрудники внутренней безопасности Нацполиции разоблачили банду полицейских и воров на киевском ж/д вокзале, которую возглавлял подполковник полиции.

В сентябре прошлого года на Центральном ж/д вокзале в Киеве задержали пятерых сотрудников патрульной полиции, которые грабили и избивали граждан.


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