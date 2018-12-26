80-летний пассажир поезда "Харьков-Москва" вез 5 кг маковой соломки "в подарок для внука"

Сотрудники Государственной пограничной службы во время таможенного оформления поезда "Харьков-Москва" обнаружили у одного из пассажиров наркотики.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Отмечается, что на личные вещи 80-летнего гражданина Украины отреагировала служебная собака.

"В результате осмотра, в коробке из-под стирального порошка правоохранители обнаружили маковую соломку общим весом около 5 кг. Из объяснений правонарушителя стало известно, что «травку» он якобы вез «в подарок» для внука в РоSSию, который является фармацевтом и должен был использовать ее для своих «исследований»", - сообщили в Госпогранслужбе.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, ранее 28-летний проводник поезда "Харьков - Москва" спрятал в одном из купе 7 кг марихуаны.