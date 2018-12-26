80-летний пассажир поезда "Харьков-Москва" вез 5 кг маковой соломки "в подарок для внука"
Мужчина рассказал, что вез наркотик внуку-фармацевту "для исследований".
Сотрудники Государственной пограничной службы во время таможенного оформления поезда "Харьков-Москва" обнаружили у одного из пассажиров наркотики.
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
Отмечается, что на личные вещи 80-летнего гражданина Украины отреагировала служебная собака.
"В результате осмотра, в коробке из-под стирального порошка правоохранители обнаружили маковую соломку общим весом около 5 кг. Из объяснений правонарушителя стало известно, что «травку» он якобы вез «в подарок» для внука в РоSSию, который является фармацевтом и должен был использовать ее для своих «исследований»", - сообщили в Госпогранслужбе.
Напомним, ранее 28-летний проводник поезда "Харьков - Москва" спрятал в одном из купе 7 кг марихуаны.
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Общество
26.12.2018 10:33