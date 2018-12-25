В Грузии за несколько дней от "свиного" гриппа умерли два человека

Количество больных растет, но эпидемии пока нет.

В Грузии за несколько дней от последствий вируса H1N1, или "свиного" гриппа, умерли два человека.

Как сообщает "Новости-Грузия", в Батуме умерла 53-летняя женщина, а второй смертельный случай зафиксирован в Кутаиси. Об этом рассказал министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

Министр заявил, что хотя количество заразившихся гриппом растет, Грузия не находится на пороге эпидемии.

"Главное, чтобы все знали симптомы начала гриппа и в случае их проявления сразу же обращались к семейному врачу. Пока у нас есть два очень печальных случая, один - в Аджарии, второй вчера произошел Кутаиси", - сказал Сергеенко.

Генеральный директор Центра по контролю заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе отмечает, что вирус H1N1 отличается особо тяжелыми последствиями.

"Сегодня уже широко циркулирует вирус гриппа, штамм H1N1, который выделяется особой агрессией, в отличие от прошлогоднего штамма H3… К сожалению у нас уже есть два случая смерти, поэтому еще раз хочу обратиться к населению и призвать быть внимательнее в сезон гриппа", - заявил Гамкрелидзе.

У подавляющего большинства людей в мире болезнь протекает в виде гриппоподобного заболевания без осложнений и проходит через неделю.

Однако есть и тяжелая форма болезни, которая характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. В отличие от бактериальной пневмонии, эта форма заболевание не чувствительна к антибиотикам и при отсутствии правильного лечения может привести к летальному исходу в течение 24 часов после выявления первых признаков осложнения.

Симптомы гриппа в большинстве случаев: повышение температуры, кашель, боль в горле, насморк, боль в мышцах, головная боль, тахикардия, озноб и слабость. В отдельных случаях могут быть и тошнота, рвота или диарея.

Напомним, что в Украине по состоянию на 20 декабря эпидемический порог по гриппу был превышен в 9 областях.

По данным Минздрава, зафиксировано два летальных случая: один человек умер от осложнений, вызванный вирусом гриппа типа А (Н3N2), второй - от коронавируса.