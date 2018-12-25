В Грузии за несколько дней от "свиного" гриппа умерли два человека

Количество больных растет, но эпидемии пока нет.

В Грузии за несколько дней от "свиного" гриппа умерли два человека
Фото: Макс Требухов

В Грузии за несколько дней от последствий вируса H1N1, или "свиного" гриппа, умерли два человека.

Как сообщает "Новости-Грузия", в Батуме умерла 53-летняя женщина, а второй смертельный случай зафиксирован в Кутаиси. Об этом рассказал министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

Министр заявил, что хотя количество заразившихся гриппом растет, Грузия не находится на пороге эпидемии.

"Главное, чтобы все знали симптомы начала гриппа и в случае их проявления сразу же обращались к семейному врачу. Пока у нас есть два очень печальных случая, один - в Аджарии, второй вчера произошел Кутаиси", - сказал Сергеенко.

Генеральный директор Центра по контролю заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе отмечает, что вирус H1N1 отличается особо тяжелыми последствиями.

"Сегодня уже широко циркулирует вирус гриппа, штамм H1N1, который выделяется особой агрессией, в отличие от прошлогоднего штамма H3… К сожалению у нас уже есть два случая смерти, поэтому еще раз хочу обратиться к населению и призвать быть внимательнее в сезон гриппа", - заявил Гамкрелидзе.

У подавляющего большинства людей в мире болезнь протекает в виде гриппоподобного заболевания без осложнений и проходит через неделю.

Однако есть и тяжелая форма болезни, которая характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. В отличие от бактериальной пневмонии, эта форма заболевание не чувствительна к антибиотикам и при отсутствии правильного лечения может привести к летальному исходу в течение 24 часов после выявления первых признаков осложнения.

Симптомы гриппа в большинстве случаев: повышение температуры, кашель, боль в горле, насморк, боль в мышцах, головная боль, тахикардия, озноб и слабость. В отдельных случаях могут быть и тошнота, рвота или диарея.

Напомним, что в Украине по состоянию на 20 декабря эпидемический порог по гриппу был превышен в 9 областях.

По данным Минздрава, зафиксировано два летальных случая: один человек умер от осложнений, вызванный вирусом гриппа типа А (Н3N2), второй - от коронавируса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
11-летняя украинка родила ребенка в Польше11-летняя украинка родила ребенка в Польше
В Киеве разбился промышленный альпинист, устанавливавший окна в многоэтажкеВ Киеве разбился промышленный альпинист, устанавливавший окна в многоэтажке
Киевсовет запретил кронирование деревьевКиевсовет запретил кронирование деревьев
Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"
При взрыве на шахте в Чехии погибли 13 человек (обновлено)При взрыве на шахте в Чехии погибли 13 человек (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепровском районе Киева избили и похитили человека, - СМИВ Днепровском районе Киева избили и похитили человека, - СМИ
В Харькове девятилетняя девочка умерла от гриппаВ Харькове девятилетняя девочка умерла от гриппа
Школы Краматорска закрылись на недельный карантин из-за гриппаШколы Краматорска закрылись на недельный карантин из-за гриппа
Из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Сумской области пострадали два человекаИз-за взрыва газа в многоквартирном доме в Сумской области пострадали два человека
В Тернополе при пожаре в многоэтажке спасли 42 человекаВ Тернополе при пожаре в многоэтажке спасли 42 человека
Аджику включили в список памятников культурного наследия ГрузииАджику включили в список памятников культурного наследия Грузии
Полиция Полтавской области освободила из незаконного "ребцентра" 21 человекаПолиция Полтавской области освободила из незаконного "ребцентра" 21 человека
За выходные в Киевской области от переохлаждения умерли шесть человекЗа выходные в Киевской области от переохлаждения умерли шесть человек
В Германии судят мужчину, который несколько лет подсыпал коллегам яд в едуВ Германии судят мужчину, который несколько лет подсыпал коллегам яд в еду
При пожаре в одесской высотке пострадали четыре человекаПри пожаре в одесской высотке пострадали четыре человека
Последние новости
Подгружаем последние новости