Шесть процентов Харьковской области обесточены из-за непогоды

"Харьковоблэнерго" восстановит подачу электроэнергии к вечеру среды, если не будет ухудшения погоды.

В Харьковской области из-за непогоды были полностью обесточены 112 населенных пунктов.

По состоянию на 12:00 на сетях облэнерго отключены 110 линий мощностью 10 кВт, а также 963 подстанции, сообщил во вторник директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры облгосадминистрации Сергей Магдисюк.

"Населенных пунктов полностью обесточено 112, частично - 34 населенных пункта. По городу Харькову обесточено несколько 5- и 9-этажек на проспекте Победы. Последствия этих обесточиваний выразились в отключении котельных. У нас на сегодня отключены 45 котельных [в Балаклейском, Барвенковском, Волчанском, Змиевском, Лозовском и Купянском районах], на которых находится жилых домов - 201, больниц - 5, школ 37 и 9 садиков", - цитирует Магдисюка "Интерфакс-Украина".

Ликвидацией последствий непогоды занимаются 49 аварийных бригад (138 человек). "Харьковоблэнерго" планирует восстановить подачу электроэнергии к вечеру среды, если не будет ухудшения погоды.

Синоптики прогнозируют, что интенсивный снегопад на территории Харьковской области продлится до 20:00 вторник, к 2:00 среды снег прекратится. Температура утром буде 3-4 градуса мороза, вечером - до 9 градусов мороза.