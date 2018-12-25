Шесть процентов Харьковской области обесточены из-за непогоды
"Харьковоблэнерго" восстановит подачу электроэнергии к вечеру среды, если не будет ухудшения погоды.
В Харьковской области из-за непогоды были полностью обесточены 112 населенных пунктов.
По состоянию на 12:00 на сетях облэнерго отключены 110 линий мощностью 10 кВт, а также 963 подстанции, сообщил во вторник директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры облгосадминистрации Сергей Магдисюк.
"Населенных пунктов полностью обесточено 112, частично - 34 населенных пункта. По городу Харькову обесточено несколько 5- и 9-этажек на проспекте Победы. Последствия этих обесточиваний выразились в отключении котельных. У нас на сегодня отключены 45 котельных [в Балаклейском, Барвенковском, Волчанском, Змиевском, Лозовском и Купянском районах], на которых находится жилых домов - 201, больниц - 5, школ 37 и 9 садиков", - цитирует Магдисюка "Интерфакс-Украина".
Ликвидацией последствий непогоды занимаются 49 аварийных бригад (138 человек). "Харьковоблэнерго" планирует восстановить подачу электроэнергии к вечеру среды, если не будет ухудшения погоды.
Синоптики прогнозируют, что интенсивный снегопад на территории Харьковской области продлится до 20:00 вторник, к 2:00 среды снег прекратится. Температура утром буде 3-4 градуса мороза, вечером - до 9 градусов мороза.
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25.12.2018 10:29