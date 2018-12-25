Житель Одесской области "заминировал" вокзал, не устроившись на работу в облцентре

Полиция Одесской области установила мужчину, который 24 декабря сообщил о минировании одесского вокзала и автостанции "Привоз".

Как сообщается на сайте полиции, им оказался 25-летний житель Одесской области. Он приехал в Одессу в поисках работы, но не сумев устроиться на работу в течение суток, "обиделся и сообщил о взрывчатке".

Анонимные сообщения о минировании поступили на линию "102" с одного и того же номера утром 24 декабря. Взрывотехники с кинологами проверили здания вокзала и автостанции, прилегающую территорию и ничего опасного не нашли. Во время обследования эвакуировали около 300 человек.

Фото: npu.gov.ua

За ложное сообщение о минировании мужчине грозит уголовная ответственность по ст.259 Уголовного кодекса - заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан.

Напомним, что 24 декабря еще одного "минера" задержали во Львовской области.