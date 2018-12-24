На улице Кубанской Украины в Киеве произошел пожар на территории ресторана

Вечером 23 декабря в Киеве на улице Кубанской Украины (бывшая Маршала Жукова) произошел пожар на территории ресторанного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ГосЧС.

Информация о возгорании одноэтажного хозяйственного здания поступила в 18:35. Через 40 минут огонь потушили усилиями 20 спасателей Киевского гарнизона и пяти единиц основной и специальной техники.

Погибших и пострадавших не было.

Издание "Информатор" произошел на территории ресторана "Чумацкий двор". По словам охранника парковки ресторана, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети. Огонь охватил складское помещение в считанные минуты.

Напомним, 22 декабря из-за взрыва и пожара на рождественской ярмарке во Львове пострадали пять человек, двое с сильными ожогами попали в реанимацию.