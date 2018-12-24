Мужчина бросил гранату в отделение Ощадбанка в Павлограде

Инцидент произошел после употребления спиртных напитков.

Вечером 23 декабря 38-летний мужчина бросил гранату РГД-5 в отделение Ощадбанка на Центральной улице Павлограда, расположенное в девятиэтажном здании.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В результате взрыва были повреждены витрины офиса. Пострадавших нет.

Фото: dp.npu.gov.ua

Полицейские задержали подозреваемого вскоре после происшествия. У него дома нашли еще одну РГД-5, а также тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы.

Мужчине вменяют ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Местное издание "Павлоград.dp.ua" со ссылкой на сообщения в социальных сетях пишет, что "мужчина выпил, разбил в одной из пивных в центре города витрину, сказал, что пойдет домой за деньгами для возмещения ущерба, но вернулся с гранатой".


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