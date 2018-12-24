Львовский горсовет позволил возобновить работу ярмарки, где накануне взорвался газ

Комиссия Львовского городского совета рекомендует возобновить работу части домиков рождественской ярмарки, где накануне произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пятеро человек. Об этом говорится на сайте горсовета.

“Рекомендуется восстановить работу объектов торговли, где реализуется продукция, не требующая применения подогреваемых приборов, при соблюдении требований противопожарной безопасности с 17 часов 23 декабря”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия проверила 200 домиков рождественской ярмарки на площади Рынок, проспекте Свободы и проспекте Червоной Калины. Указано, что газовых баллонов не зафиксировано.

Восстановление работы других объектов торговли рождественской ярмарки возможно по отдельному решению комиссии.

Напомним, вчера из-за взрыва газового баллона на рождественской ярмарке во Львове пострадали 5 человек. У одного из них - 50% ожогов тела. По факту пожара открыли уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что рождественская ярмарка во Львове будет закрыта до установления причин пожара.