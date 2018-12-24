РоSSиянин совершил первое на Шпицбергене ограбление банка

Турист из РФ угрожая винтовкой, вынудил кассира выдать ему 70 тысяч крон.

РоSSиянин совершил первое на Шпицбергене ограбление банка
Фото: Bird in Flight/Максим Беспалов

На норвежском арктическом архипелаге Шпицберген по подозрению в вооруженном ограблении банка задержан гражданин РоSSии. Об этом сообщается на сайте губернатора региона Свальбард.

Преступление произошло утром 21 декабря в Лонгйире, административном центре провинции Свальбард. Ограбление привлекло внимание прессы, так как оно впервые совершено в этой местности, сообщает NRK.

Гражданин РоSSии, предположительно приехавший на Шпицберген как турист, вошел в здание банка и, угрожая винтовкой, вынудил кассира выдать ему наличными около 70 тысяч норвежских крон (примерно 8 тысяч долларов США). Винтовку он взял в аренду. На Шпицбергене можно беспрепятственно брать напрокат оружие для защиты от белых медведей.

Работники банка нажали на тревожную кнопку, и россиянина задержали через 20 минут после преступления.

Консульство РоSSии в Норвегии выясняет обстоятельства задержания на Шпицбергене гражданина РФ по подозрению в ограблении банка. Об этом дипмиссия сообщила 23 декабря в фейсбуке.

Шпицберген - один из самых тёплых и обитаемых уголков Арктики. Благодаря Гольфстриму зимы на архипелаге мягкие, а летом температура может подниматься до +20°. Это позволяет вести здесь коммерческую, промышленную и научную деятельность, в том числе и в постоянно обитаемых посёлках. Сейчас таких на Шпицбергене три: норвежские Лонгйир и Свеагрува и роSSийский Баренцбург.


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