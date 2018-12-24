В Карпатах сгорел отель, погиб один человек

В селе Яблуница Ивано-Франковской области в ночь на 23 декабря около 3 часов вспыхнул пожар в местном отеле "Простоквашино", в результате которого погиб один человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Ивано-Франковской области.

"Первым на место вызова прибыло подразделение Государственного пожарно-спасательного поста поселка Ворохта. Расстояние от ближайшего подразделения к месту пожара составила около 25 километров", - говорится в сообщении.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже охватило все здание. Обслуживающий персонал успел эвакуировать жителей отеля до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Однако во время проведения работ по разбору конструкции сгоревшей гостиницы было обнаружено тело человека, рассказали в ведомстве.

В 6:12 пожар был локализован на площади 1500 м кв., а в 07:00 - ликвидирован. К тушению привлекли 11 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области сгорел деревянный храм.