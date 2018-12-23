Во Львове женщину госпитализировали из-за падения снежной глыбы

У нее закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

На рынке в Сиховском районе Львова женщине на голову упала снежная глыба. Ее госпитализировали. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Инцидент произошел 22 декабря, около 17:02, на углу улиц Красной Калины - Драгана.

"С крыши рынка "Народный" на 65-летнюю львовянку упала снежная глыба. Женщина с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга" госпитализирована в 8-ю городскую клиническую больницу Львова", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера из-за взрыва газового баллона на рождественской ярмарке во Львове пострадали 5 человек. У одного из них - 50% ожогов тела. По факту пожара открыли уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. До установления причин пожара рождественская ярмарка во Львове будет закрыта.