50-летний пострадавший на ярмарке во Львове получил 50% ожогов тела

Двое пострадавших от взрыва газа на рождественской ярмарке во Львове находятся в ожоговом отделении. Еще двое - в реанимации. Один из них - получил 50% ожогов тела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Два человека - парень и девушка 22-23 лет - находятся в ожоговом отделении. Еще два человека - мужчина 50 лет и женщина 23 лет находятся в реанимации. Состояние девушки тяжелое, есть ожоги лица, дыхательных путей. Состояние мужчины очень тяжелое. На поверхности тела 50% ожогов ", - написал Садовый.

По информации начальника управления здравоохранения Львовского горсовета Владимира Зуба, пациентку из реанимации в течение дня переведут в отделение.

"Все четверо получают интенсивную терапию. Всех вчера прооперировали на пораженных участках. Состояние у них стабилизировано. Девушку в течение дня из реанимации переведут в отделение. Старший мужчина остается в реанимации в тяжелом состоянии, но стабильном, продолжает получать интенсивную терапию", - процитировала Зуба пресс-служба ЛМР.

Все пострадавшие - работники одного заведения, где и произошел взрыв, сообщил мэр Львова. Расходы, связанные с лечением и реабилитацией пострадавших, возьмут на себя организаторы ярмарки.

"Не буду заранее назначать виновных, ведется следствие, но очевидный факт - нарушение правил безопасности владельцем заведения. Использование газовых баллонов на ярмарке запрещено и арендатор подписывал соответствующее обязательство. Далее - слово за следственными органами", - добавил Садовый.

Напомним, 22 декабря взорвался газовый баллон во Львове на рождественской ярмарке в на пр. Свободы. Пострадали пять человек, одного из них после оказания помощи медики отпустили домой.

По факту пожара открыли уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. До установления причин пожара рождественская ярмарка во Львове будет закрыта.