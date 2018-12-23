50-летний пострадавший на ярмарке во Львове получил 50% ожогов тела

Также в реанимации - 23-летняя девушка.

50-летний пострадавший на ярмарке во Львове получил 50% ожогов тела
Фото: Александр Рудоманов

Двое пострадавших от взрыва газа на рождественской ярмарке во Львове находятся в ожоговом отделении. Еще двое - в реанимации. Один из них - получил 50% ожогов тела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Два человека - парень и девушка 22-23 лет - находятся в ожоговом отделении. Еще два человека - мужчина 50 лет и женщина 23 лет находятся в реанимации. Состояние девушки тяжелое, есть ожоги лица, дыхательных путей. Состояние мужчины очень тяжелое. На поверхности тела 50% ожогов ", - написал Садовый.

По информации начальника управления здравоохранения Львовского горсовета Владимира Зуба, пациентку из реанимации в течение дня переведут в отделение.

"Все четверо получают интенсивную терапию. Всех вчера прооперировали на пораженных участках. Состояние у них стабилизировано. Девушку в течение дня из реанимации переведут в отделение. Старший мужчина остается в реанимации в тяжелом состоянии, но стабильном, продолжает получать интенсивную терапию", - процитировала Зуба пресс-служба ЛМР.

Все пострадавшие - работники одного заведения, где и произошел взрыв, сообщил мэр Львова. Расходы, связанные с лечением и реабилитацией пострадавших, возьмут на себя организаторы ярмарки.

"Не буду заранее назначать виновных, ведется следствие, но очевидный факт - нарушение правил безопасности владельцем заведения. Использование газовых баллонов на ярмарке запрещено и арендатор подписывал соответствующее обязательство. Далее - слово за следственными органами", - добавил Садовый.

Напомним, 22 декабря взорвался газовый баллон во Львове на рождественской ярмарке в на пр. Свободы. Пострадали пять человек, одного из них после оказания помощи медики отпустили домой.

По факту пожара открыли уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. До установления причин пожара рождественская ярмарка во Львове будет закрыта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
11-летняя украинка родила ребенка в Польше11-летняя украинка родила ребенка в Польше
При взрыве газа в японском ресторане пострадали более 40 человекПри взрыве газа в японском ресторане пострадали более 40 человек
В Киеве разбился промышленный альпинист, устанавливавший окна в многоэтажкеВ Киеве разбился промышленный альпинист, устанавливавший окна в многоэтажке
Старейший американский словарь назвал слово 2018 годаСтарейший американский словарь назвал слово 2018 года
Полиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в СумахПолиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в Сумах
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове женщину госпитализировали из-за падения снежной глыбыВо Львове женщину госпитализировали из-за падения снежной глыбы
Двое из пятерых пострадавших на рождественской ярмарке во Львове - в реанимацииДвое из пятерых пострадавших на рождественской ярмарке во Львове - в реанимации
Литературную премию имени Шевелева получил философ Владимир ЕрмоленкоЛитературную премию имени Шевелева получил философ Владимир Ермоленко
Из-под завалов дома в Фастове извлекли тела двоих погибшихИз-под завалов дома в Фастове извлекли тела двоих погибших
В Сумах отец и сын получили ранения, проганяя вооруженных грабителейВ Сумах отец и сын получили ранения, проганяя вооруженных грабителей
Премию Тернера получила художница, снявшая получасовой фильм на айфонПремию Тернера получила художница, снявшая получасовой фильм на айфон
Житель Кагарлыка получил два года тюрьмы за избиение полицейского стуломЖитель Кагарлыка получил два года тюрьмы за избиение полицейского стулом
Фильм "Женщина на войне" получил приз ЕвропарламентаФильм "Женщина на войне" получил приз Европарламента
Житель Полтавской области получил шесть лет тюрьмы за издевательство над котомЖитель Полтавской области получил шесть лет тюрьмы за издевательство над котом
Во время работы над фильмом во Львове член съемочной группы убил прохожегоВо время работы над фильмом во Львове член съемочной группы убил прохожего
Последние новости
Подгружаем последние новости