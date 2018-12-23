На шахте в Пермском крае из-за пожара погибли 9 шахтеров
Спасателям удалось найти тела восьми горняков.
Спасатели роSSийского города Соликамск в воскресенье, 23 декабря, обнаружили тела восьми горняков на руднике "Уралкалия", где накануне произошел пожар. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В связи с тем, что тела находятся на глубине более 360 м, подъем каждого тела займет не менее двух часов", - сказал собеседник агентства.
В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Заблокированными в зоне задымления остались девять шахтеров. На данный момент сомнений в гибели всех девяти горняков уже не осталось.
По данным МЧС, возгорание вызвано строительными работами. Сейчас в шахте еще остаются отдельные очаги пожара.
Прокуратура Пермского края начала проверку в связи с трагедией на шахте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".
В Пермском крае объявили траур по погибшим шахтерам.
Напомним, в Кривом Роге на одной из шахт погиб горняк. Мужчину ударил ток.
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Общество
23.12.2018 02:37