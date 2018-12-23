На шахте в Пермском крае из-за пожара погибли 9 шахтеров

Спасателям удалось найти тела восьми горняков.

На шахте в Пермском крае из-за пожара погибли 9 шахтеров
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РоSSии по Пермскому краю

Спасатели роSSийского города Соликамск в воскресенье, 23 декабря, обнаружили тела восьми горняков на руднике "Уралкалия", где накануне произошел пожар. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В связи с тем, что тела находятся на глубине более 360 м, подъем каждого тела займет не менее двух часов", - сказал собеседник агентства.

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Заблокированными в зоне задымления остались девять шахтеров. На данный момент сомнений в гибели всех девяти горняков уже не осталось.

По данным МЧС, возгорание вызвано строительными работами. Сейчас в шахте еще остаются отдельные очаги пожара.

Прокуратура Пермского края начала проверку в связи с трагедией на шахте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".

В Пермском крае объявили траур по погибшим шахтерам.

Напомним, в Кривом Роге на одной из шахт погиб горняк. Мужчину ударил ток.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
При взрыве газа в японском ресторане пострадали более 40 человекПри взрыве газа в японском ресторане пострадали более 40 человек
11-летняя украинка родила ребенка в Польше11-летняя украинка родила ребенка в Польше
В Киеве разбился промышленный альпинист, устанавливавший окна в многоэтажкеВ Киеве разбился промышленный альпинист, устанавливавший окна в многоэтажке
Старейший американский словарь назвал слово 2018 годаСтарейший американский словарь назвал слово 2018 года
Полиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в СумахПолиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в Сумах
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове женщину госпитализировали из-за падения снежной глыбыВо Львове женщину госпитализировали из-за падения снежной глыбы
При взрыве на шахте в Чехии погибли 13 человек (обновлено)При взрыве на шахте в Чехии погибли 13 человек (обновлено)
При взрыве на шахте в Чехии погибли 5 человек, 8 пропали без вестиПри взрыве на шахте в Чехии погибли 5 человек, 8 пропали без вести
В Виннице эвакуировали школу из-за распыленного перцового баллончика
"Львовская политехника" уходит на двухмесячные каникулы из-за цен на отопление"Львовская политехника" уходит на двухмесячные каникулы из-за цен на отопление
На шахте в Торецке погиб забойщикНа шахте в Торецке погиб забойщик
В Харькове будут судить псевдополицейских, которые шантажировали мужчин из-за сексуальной ориентациВ Харькове будут судить псевдополицейских, которые шантажировали мужчин из-за сексуальной ориентаци
В польском городе эвакуировали 6 тыс. людей из-за более 20 бомб времен Второй мировойВ польском городе эвакуировали 6 тыс. людей из-за более 20 бомб времен Второй мировой
На американской станции в Антарктиде погибли двое рабочихНа американской станции в Антарктиде погибли двое рабочих
В Фастове из-за взрыва газа обрушиласть часть жилой пятиэтажкиВ Фастове из-за взрыва газа обрушиласть часть жилой пятиэтажки
Последние новости
Подгружаем последние новости