В Харькове пьяный мужчина после ссоры с родственниками начал стрелять из автомата

В Харькове вечером в субботу задержали мужчину, который стрелял в воздух из автоматического оружия.

Происшествие случилось в частном секторе на Волховской улице около 18:15, говорится на сайте полиции.

Было установлено, что выпивший мужчина поссорился с родственниками, после чего выбежал во двор своего дома и начал стрелять.

Место происшествия было оцеплено полицией. Во время проведения операции "Гром" бойцы харьковского спецподразделения "КОРД" вступили в переговоры с вооруженным мужчиной, но он не отреагировал на их требования, а наоборот, сделал выстрел в воздух.

После этого спецназ пошел на штурм и задержал правонарушителя.

Мужчину доставили в Московский отдел полиции для изучения обстоятельств.