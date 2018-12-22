В Киеве разбился промышленный альпинист, устанавливавший окна в многоэтажке

Во время выполнения работ в многоэтажке на проспекте Победы в Киеве в результате обрыва альпинистского снаряжения разбился ремонтник. Об этом сообщили в Нацполиции Киева .

"В одной из квартир на стройке мужчина устанавливал окна. В этот момент оборвалось альпинистское снаряжение. Потерпевший от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.

29-летний мужчина проживал в Киеве .

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Харькове погиб промышленный альпинист, который убирал снег с крыши.