В Киеве разбился промышленный альпинист, устанавливавший окна в многоэтажке
29-летний мужчина проживал в столице.
Во время выполнения работ в многоэтажке на проспекте Победы в Киеве в результате обрыва альпинистского снаряжения разбился ремонтник. Об этом сообщили в Нацполиции Киева.
"В одной из квартир на стройке мужчина устанавливал окна. В этот момент оборвалось альпинистское снаряжение. Потерпевший от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.
29-летний мужчина проживал в Киеве.
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Харькове погиб промышленный альпинист, который убирал снег с крыши.
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21.12.2018 12:12