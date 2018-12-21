ГБР завело дело на сотрудника полиции, отобравшего телефон у 12-летней девочки

От совершения преступления до подозрения прошло меньше суток.

ГБР завело дело на сотрудника полиции, отобравшего телефон у 12-летней девочки
Фото: kg.ua

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства разбойного нападения на 12-летнюю девочку двумя лицами, один из которых оказался работником правоохранительного органа. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Происшествие случилось вчера, 20 декабря, около 18:00, в одном из столичных скверов. Полицейский отобрал у девочки мобильный телефон.

Во время досудебного расследования выяснилось, что одним из нападавших является сержант полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Во время совершения преступления милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Напомним, Госбюро расследований начало работу 27 ноября, первое задержание сотрудники бюро произвели 12 декабря.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
При взрыве газа в японском ресторане пострадали более 40 человекПри взрыве газа в японском ресторане пострадали более 40 человек
В Одессе горит отделение "Новой почты", мебельный цех и шиномонтажВ Одессе горит отделение "Новой почты", мебельный цех и шиномонтаж
В Киеве задержали "вора в законе" Темо СухумскогоВ Киеве задержали "вора в законе" Темо Сухумского
Старейший американский словарь назвал слово 2018 годаСтарейший американский словарь назвал слово 2018 года
Полиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в СумахПолиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в Сумах
Блок рекламы


Похожие новости
Дело о взрыве дома в Фастове открыли по статье о нарушении пожарной безопасностиДело о взрыве дома в Фастове открыли по статье о нарушении пожарной безопасности
В лесополосе в Харьковской области нашли тело 15-летней девочкиВ лесополосе в Харьковской области нашли тело 15-летней девочки
Полиция за полгода нашла подозреваемого в изнасиловании девочки в КиевеПолиция за полгода нашла подозреваемого в изнасиловании девочки в Киеве
В Киевской области директор агрофирмы застрелил своего сотрудникаВ Киевской области директор агрофирмы застрелил своего сотрудника
Дело родителей, избивших 4-летнюю дочь до смерти, передано в судДело родителей, избивших 4-летнюю дочь до смерти, передано в суд
Одессит выбросил из окна многоэтажки боевой снаряд, чтобы скрыть его от полицииОдессит выбросил из окна многоэтажки боевой снаряд, чтобы скрыть его от полиции
В полиции прокомментировали задержание ветерана АТО АнаньеваВ полиции прокомментировали задержание ветерана АТО Ананьева
Раненный возле Харьковского горсовета охранник дал показания полицииРаненный возле Харьковского горсовета охранник дал показания полиции
СБУ задержала семь "телефонных террористов"СБУ задержала семь "телефонных террористов"
Запорожский суд отказался рассматривать дело ОПГ из-за нарушения подсудностиЗапорожский суд отказался рассматривать дело ОПГ из-за нарушения подсудности
Последние новости
Подгружаем последние новости