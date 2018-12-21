ГБР завело дело на сотрудника полиции, отобравшего телефон у 12-летней девочки

От совершения преступления до подозрения прошло меньше суток.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве , расследуют обстоятельства разбойного нападения на 12-летнюю девочку двумя лицами, один из которых оказался работником правоохранительного органа. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Происшествие случилось вчера, 20 декабря, около 18:00, в одном из столичных скверов. Полицейский отобрал у девочки мобильный телефон.

Во время досудебного расследования выяснилось, что одним из нападавших является сержант полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве . Во время совершения преступления милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Напомним, Госбюро расследований начало работу 27 ноября, первое задержание сотрудники бюро произвели 12 декабря.