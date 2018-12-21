ГБР завело дело на сотрудника полиции, отобравшего телефон у 12-летней девочки
От совершения преступления до подозрения прошло меньше суток.
Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства разбойного нападения на 12-летнюю девочку двумя лицами, один из которых оказался работником правоохранительного органа. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.
Происшествие случилось вчера, 20 декабря, около 18:00, в одном из столичных скверов. Полицейский отобрал у девочки мобильный телефон.
Во время досудебного расследования выяснилось, что одним из нападавших является сержант полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Во время совершения преступления милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.
Напомним, Госбюро расследований начало работу 27 ноября, первое задержание сотрудники бюро произвели 12 декабря.
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