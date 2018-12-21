При взрыве на шахте в Чехии погибли 13 человек (обновлено)

Фото: ?T24

По меньшей мере пятеро горняков погибли при взрыве метана на шахте, расположенной на северо-востоке Чехии. Об этом сообщает местное издание Lidov? Noviny.

Погибшими, по предварительной информации, стали граждане Польши . Еще восемь шахтеров числятся пропавшими без вести.

В результате взрыва, который произошел вечером 20 декабря на глубине 880 м, частично обрушились конструкции шахты. Ранения получили 10 человек. На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.

Шахта СSM, где произошел взрыв, принадлежит компании OKD, которой в свою очередь владеет государственное предприятие Prisko.

Фото: ?T24

Обновление. В результате взрыва на шахте возле Карвины погибли 13 горняков, сообщает местный сайт irozhlas.cz. Среди погибших - двое граждан Чехии, остальные - граждане Польши . В больнице находятся трое горняков, один из них в критическом состоянии.

Пресс-секретарь компании OKD Иво Челеховски отметил, что после завершения спасательных работ будет создана специальная комиссия для расследования причин взрыва. В связи с трагедией в Чехию вылетел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Польские СМИ уточняют, что среди погибших сотрудники угольной компании Alpex.

Напомним, весной этого года в Донецкой области на шахте "Покровская" произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали семеро горняков.

Фото: ?T24