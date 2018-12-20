Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"

Сотрудники управления стратегических расследований Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области выдворили из Украины гражданина Грузии, криминального авторитета по прозвищу "Арчи".

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в фейсбуке.

"Сегодня был выдворен только что освобожденный 20.12.2018 года из Шепетовской исправительной колонии криминальный авторитет, 1978 года рождения, гражданин Грузии, по кличке "Арчи", который последние три года отбывал наказание в указанном исправительном учреждении за совершение разбойных нападений в Ровенской области", - написал Аброськин.

Аброськин отмечает, что Арчи еще до освобождения планировал остаться в Украине.

По словам первого заместителя Национальной полиции Украины "в новом году все иностранные преступники – "туристы" после освобождения уедут в свои страны".

"Мы в этом им будем очень помогать", – написал Аброськин.