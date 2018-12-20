Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"

Гражданин Грузии отбывал наказание за совершение разбойных нападений.

Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Сотрудники управления стратегических расследований Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области выдворили из Украины гражданина Грузии, криминального авторитета по прозвищу "Арчи".

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в фейсбуке.

"Сегодня был выдворен только что освобожденный 20.12.2018 года из Шепетовской исправительной колонии криминальный авторитет, 1978 года рождения, гражданин Грузии, по кличке "Арчи", который последние три года отбывал наказание в указанном исправительном учреждении за совершение разбойных нападений в Ровенской области", - написал Аброськин.

Аброськин отмечает, что Арчи еще до освобождения планировал остаться в Украине.

По словам первого заместителя Национальной полиции Украины "в новом году все иностранные преступники – "туристы" после освобождения уедут в свои страны".

"Мы в этом им будем очень помогать", – написал Аброськин.


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