Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"
Гражданин Грузии отбывал наказание за совершение разбойных нападений.
Сотрудники управления стратегических расследований Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области выдворили из Украины гражданина Грузии, криминального авторитета по прозвищу "Арчи".
Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в фейсбуке.
"Сегодня был выдворен только что освобожденный 20.12.2018 года из Шепетовской исправительной колонии криминальный авторитет, 1978 года рождения, гражданин Грузии, по кличке "Арчи", который последние три года отбывал наказание в указанном исправительном учреждении за совершение разбойных нападений в Ровенской области", - написал Аброськин.
Аброськин отмечает, что Арчи еще до освобождения планировал остаться в Украине.
По словам первого заместителя Национальной полиции Украины "в новом году все иностранные преступники – "туристы" после освобождения уедут в свои страны".
"Мы в этом им будем очень помогать", – написал Аброськин.
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Общество
21.12.2018 00:08