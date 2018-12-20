Полиция задержала 20-летнего мужчину, устроившего взрыв в шведской школе
Учащихся эвакуировали, никто не пострадал.
Полиция Швеции задержала мужчину, подозреваемого в совершении взрыва в средней школе. Об этом сообщает Reuters.
Полиция заявила, что расследует причины взрыва в средней школе в Хасслхольме, произошедшем сегодня днем. О пострадавших не сообщалось. Мужчина 20 лет был задержан на месте происшествия.
"Мы уверены, что это был преднамеренный акт", - сказала пресс-секретарь полиции Ким Хильд, добавив, что пока что не может исключить версию о теракте.
Взрыв произошел вскоре после начала занятий. Школа, где произошел взрыв - одна из крупнейших в регионе, здесь учатся более 1000 студентов. Очевидцы описали взрыв как "очень громкий". Хотя в результате никто не пострадал, учащихся эвакуировали в местную церковь.
Напомним, ранее из-за взрыва бытового газа в Фастове (Киевская область) погибли два человека, еще один получил травму при падении с пятого этажа.
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Общество
20.12.2018 23:52