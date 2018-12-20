В Виннице эвакуировали школу из-за распыленного перцового баллончика
Старшеклассница решила испытать баллончик, полученный в подарок от Святого Николая.
В Винницкой школе №18 сегодня днем эвакуировали детей из-за распыленного баллончика с перечным газом. Об этом сообщает "Укринформ".
В результате инцидента одному ребенку понадобилась госпитализация, в школьный медпункт обратились несколько учеников с жалобами на аллергическую реакцию.
Завуч по воспитательной работе Ирина Матковская сообщила, что газ распылила ученица старших классов.
"Девочка-старшеклассница принесла в школу баллончик с перечным газом и решила испытать его в туалете на втором этаже. Говорит, что это был подарок отца на Святого Николая. Ребенок не подумала о последствиях, говорит, что уроки срывать не хотела", - рассказала Матковская .
Детей, которые занимались на втором этаже школы, отпустили домой, в остальных помещения продолжили уроки после проветривания.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Винницкой области, на месте инцидента работали сотрудники ювенальной полиции.
Напомним, в ноябре из-за распыления газа в Таращанской школе были госпитализированы 9 детей.
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20.12.2018 11:44