Спасатели достали из Днепра мужчину, упавшего с моста

Группа водолазов-спасателей передала пострадавшего медикам.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві ГосЧС спасли мужчину, упавшего в Днепр

Спасатели столичного управления ГосЧС достали из Днепра мужчину, упавшего в реку с моста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20 декабря в 12:15 в столичную службу спасения 101 поступило сообщение о том, что с моста метро в реку Днепр упал человек. Информация поступила от правоохранительных органов

На место происшествия немедленно прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в г.. Киеве . Как оказалось, мужчина упал у второй опоры моста и, к счастью, он упал в воду, а не на лед.

С помощью водолазно-спасательного оборудования спасатели достали мужчину из воды и передали его работникам медицинской службы.

Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві