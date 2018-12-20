Спасатели достали из Днепра мужчину, упавшего с моста
Группа водолазов-спасателей передала пострадавшего медикам.
Спасатели столичного управления ГосЧС достали из Днепра мужчину, упавшего в реку с моста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
20 декабря в 12:15 в столичную службу спасения 101 поступило сообщение о том, что с моста метро в реку Днепр упал человек. Информация поступила от правоохранительных органов
На место происшествия немедленно прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в г.. Киеве. Как оказалось, мужчина упал у второй опоры моста и, к счастью, он упал в воду, а не на лед.
С помощью водолазно-спасательного оборудования спасатели достали мужчину из воды и передали его работникам медицинской службы.
Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранительные органы.
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Общество
20.12.2018 11:14