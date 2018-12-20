Киевсовет запретил кронирование деревьев

Киевский городской совет ввел двухлетний мораторий на обрезку всех деревьев, кроме аварийных.

Такое решение было принято на заседании в четверг, 20 декабря. За него проголосовали 82 депутата, говорится на сайте Киевсовета.

Решение связанно с бесконтрольной омолаживающей обрезкой, или кронированием деревьев. Депутаты Киевсовета заявили, что некачественное кронирование может уничтожить от 50 до 100 процентов листовой кроны дерева и привести к его гниению.

Мораторий не касается удаления аварийных и потенциально опасных ветвей или частей стволов деревьев, а также санитарной и формирующей обрезки деревьев и удаления омелы с крон.

Решение предусматривает создание рабочей группы, в которую войдут члены всех депутатских фракций и групп Киевсовета, представители Киевской городской государственной администрации и профильные эксперты.