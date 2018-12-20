Киевсовет запретил кронирование деревьев
Зеленстрою разрешили удалять только опасные для людей ветки.
Киевский городской совет ввел двухлетний мораторий на обрезку всех деревьев, кроме аварийных.
Такое решение было принято на заседании в четверг, 20 декабря. За него проголосовали 82 депутата, говорится на сайте Киевсовета.
Решение связанно с бесконтрольной омолаживающей обрезкой, или кронированием деревьев. Депутаты Киевсовета заявили, что некачественное кронирование может уничтожить от 50 до 100 процентов листовой кроны дерева и привести к его гниению.
Мораторий не касается удаления аварийных и потенциально опасных ветвей или частей стволов деревьев, а также санитарной и формирующей обрезки деревьев и удаления омелы с крон.
Решение предусматривает создание рабочей группы, в которую войдут члены всех депутатских фракций и групп Киевсовета, представители Киевской городской государственной администрации и профильные эксперты.
Рабочая группа должна разработать проект решения о внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты, которые регулируют вопросы содержания зеленых насаждений в Киеве или проект решения об утверждении Порядка обрезания и формирования кроны деревьев в столице.
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