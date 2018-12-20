Из исправительной колонии Херсона ночью сбежал осужденный
На территории области введен оперативный план "Сирена".
В ночь на 20 декабря из исправительной колонии в Херсоне сбежал осужденный.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
"Сегодня ночью в Херсоне с "Северной исправительной колонии (№90)" совершил побег осужденный Чекан Виктор Викторович, 09.02.1990 года рождения. Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, черные густые брови, уши оттопыренные, темные волосы, имеет залысины, глаза карие", - говорится в сообщении.
Из особых примет - шрамы на ладони правой руки длиной около 3 см и правой брови длиной 2 см.
На территории области введен оперативный план "Сирена".
Полиция гарантирует анонимность и просит граждан, которые владеет информацией о местонахождении осужденного, срочно позвонить по телефону "102".
Напомним, летом из изолятора в Херсонской области сбежали двое арестованных мужчин. Ночью они повредили металлические решетки на крыше в прогулочном дворе и скрылись.
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Общество
20.12.2018 11:14