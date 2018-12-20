Из исправительной колонии Херсона ночью сбежал осужденный

В ночь на 20 декабря из исправительной колонии в Херсоне сбежал осужденный.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Сегодня ночью в Херсоне с "Северной исправительной колонии (№90)" совершил побег осужденный Чекан Виктор Викторович, 09.02.1990 года рождения. Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, черные густые брови, уши оттопыренные, темные волосы, имеет залысины, глаза карие", - говорится в сообщении.

Из особых примет - шрамы на ладони правой руки длиной около 3 см и правой брови длиной 2 см.

Фото: hr.npu.gov.ua

На территории области введен оперативный план "Сирена".

Полиция гарантирует анонимность и просит граждан, которые владеет информацией о местонахождении осужденного, срочно позвонить по телефону "102".

Напомним, летом из изолятора в Херсонской области сбежали двое арестованных мужчин. Ночью они повредили металлические решетки на крыше в прогулочном дворе и скрылись.