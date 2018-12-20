Житель Рени пытался украсть водопровод и чуть не оставил город без воды

Мужчина признался, что собирался сдать чугунные трубы на металлолом.

В городе Рени Одесской области полицейские задержали местного жителя, который чуть не оставил горожан без воды, пытаясь похитить водопроводные трубы.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Мужчина пытался похитить водопроводные трубы, по которым поступает вода в город.

Во время отработки территории правоохранители узнали, что на окраине города кто-то выкапывает чугунные трубы "Водоканала". Злоумышленники, скорее всего, работали ночью и успели прокопать около 40 метров траншеи вдоль водопроводной сети.

"Дождавшись ночи, полицейские совместно с представителями коммунального предприятия выследили воров, точнее вора, который вернулся на место совершения преступления, чтобы довести его до конца. Выяснилось, полутораметровый «окоп» - дело рук 68-летнего горожанина. Мужчина признался, что имел целью срезать несколько метров чугуна, чтобы сдать на металлолом", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража). Продолжается следствие.

Напомним, летом житель Барышевки сдал на металлолом церковные колокола и купил на вырученные деньги водки.