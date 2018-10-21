Звезда сериала «Игра престолов» рассказала о борьбе с анорексией

Белла Рэмси, сыгравшая Лианну Мормонт в

15-летняя актриса Бэлла Рэмси прославилась, сыграв Лианну Мормонт в сериале «Игра престолов».

Девушка поделилась с фанатами историей преодоления нервной анорексии. По словам Бэллы, диагноз ей поставили год назад, пишет showdream.

Еще около года до этого она не обращалась к врачу и никому не рассказывала о своих переживаниях.

15-летняя звезда «Игры престолов» рассказала о борьбе с анорексией (ФОТО)

Самым сложным на терапевтических сеансах для Рэмси было докопаться до причин психологического расстройства. Но на вопрос, откуда возникли проблемы с едой, девушка до сих пор не знает ответа. Однако Бэлла сумела преодолеть анорексию. Своё спасение актриса нашла в вере.

Рэмси призвала пользователей не молчать о психологических проблемах. Она считает, что, замалчивая свои внутренние конфликты, человеку сложно обрести себя и вылечиться.


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