Счет на тысячи: в Бахмуте полиция обнаружила арсенал оружия и боеприпасов

Схрон был в одном из гаражей жилого сектора.

Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

В городе Бахмут Донецкой области правоохранители совместно с представителями военной контрразведки СБУ получили оперативную информацию о большом количестве нелегального оружия.

В ходе осмотра было обнаружено сооружение, начиненное боеприпасами, сообщает пресс-служба ГУ НП Донецкой области.

В одном из гаражей жилого сектора города хранились более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тыс. патронов.

"При участии взрывотехников опасные предметы удалены. Оружие направлено на экспертизу", - сообщили в полиции. Установлено, что арсенал хранился в течение длительного времени. Сейчас оперативники принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к организации взрывного схрона.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами". Продолжается досудебное расследование.