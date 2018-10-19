В Луцке для осужденного за убийство несовершеннолетнего "не хватило места" в колонии

Парня повторно задержали и этапировали в исправительную колонию.

В Луцке для осужденного за убийство несовершеннолетнего "не хватило места" в колонии
Фото: chatri2513/Depositphotos

По информации Генеральной прокуратуры, несовершеннолетний осужденный за убийство был незаконно освобожден из колонии в Луцке.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, скорее всего, думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам, потому что... Вдумайтесь!!! В учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места" - написал он.

Енин также сообщил что благодаря вмешательству Генпрокуратуры и прокуратуры Волынской области осужденный был задержан и этапирован в исправительную колонию.

Также начато служебное расследование в отношении сотрудников полиции, допустивших указанное правонарушение.

ГПУ поручила всем региональным прокуратурам проверить состояние соблюдения законов в сфере исполнения наказаний.

Напомним, ранее Минюст предложил ввести уроки английского в колониях для несовершеннолетних.


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