Меган Маркл блистала на пляже в Австралии

Четвертый день официального тура герцогов Сассекских по Австралии и Океании начался на популярном австралийском пляже Бонди-бич, расположенном в пригороде Сиднея.

Километровая песчаная коса привлекает серферов — с ними-то и встретились Меган Маркл и принц Гарри, сообщает Сплетник.

Местное серфинг-сообщество OneWave с интересом относится к проблемам психического здоровья. А как известно, внуки королевы Елизаветы II регулярно занимаются похожими вопросами в своей работе.

Представители OneWave рассказали Меган и Гарри, как серфинг и йога помогают бороться с депрессией и другими нервными расстройствами. Акция, в которой приняли участие гости из Лондона, называлась «Яркая пятница» (Fluro Friday) и собрала на пляже толпу австралийцев в яркой разноцветной одежде.

Герцогиня Сассекская выбрала не слишком пестрый образ, но, конечно, более неформальный, чем обычно, отдав предпочтение полосатому платью от местного бренда Martin Grant.


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