За неделю гриппом заболели 153 тыс. человек, эпидпорог еще не достигнут, - Минздрав

Прививки от гриппа сделал всего 421 человек

За неделю гриппом заболели 153 тыс. человек, эпидпорог еще не достигнут, - Минздрав
Фото: ntv.ru

За прошедшую неделю в Украине заболели гриппом более 153 тыс. человек, эпидемический порог не достигнут ни в одном из регионов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Интенсивный показатель заболеваемости гриппом составляет 362,8 на 100 000 населения, что на 30,1% меньше эпидемического порога по Украине. Среди заболевших 70,1% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 14% и 6,3% соответственно", - сказано в сообщении Минздрава.

Летальные случаи не зарегистрированы.

В Украине отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ и низкая интенсивность эпидемической активности, без превышения эпидемических порогов.

В Минздраве отмечают малое количество прививок: за прошлую неделю от гриппа привился только 421 человек.

"В течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тыс. доз вакцины против гриппа. Поэтому украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Ориентировочная стоимость вакцин составит от 250 до 350 грн", - сказано в сообщении министерства.

В Украине в этом году будут доступны две вакцины против гриппа: вакцину "Ваксигрип Тетра" можно применять для прививки детей от трех лет, а "Джис Флю" - от шести месяцев.


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