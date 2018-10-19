За неделю гриппом заболели 153 тыс. человек, эпидпорог еще не достигнут, - Минздрав
Прививки от гриппа сделал всего 421 человек
За прошедшую неделю в Украине заболели гриппом более 153 тыс. человек, эпидемический порог не достигнут ни в одном из регионов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"Интенсивный показатель заболеваемости гриппом составляет 362,8 на 100 000 населения, что на 30,1% меньше эпидемического порога по Украине. Среди заболевших 70,1% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 14% и 6,3% соответственно", - сказано в сообщении Минздрава.
Летальные случаи не зарегистрированы.
В Украине отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ и низкая интенсивность эпидемической активности, без превышения эпидемических порогов.
В Минздраве отмечают малое количество прививок: за прошлую неделю от гриппа привился только 421 человек.
"В течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тыс. доз вакцины против гриппа. Поэтому украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Ориентировочная стоимость вакцин составит от 250 до 350 грн", - сказано в сообщении министерства.
В Украине в этом году будут доступны две вакцины против гриппа: вакцину "Ваксигрип Тетра" можно применять для прививки детей от трех лет, а "Джис Флю" - от шести месяцев.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
19.10.2018 07:32