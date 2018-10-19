КГГА показала, как будет выглядеть мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов
210-метровое сооружение планируют построить всего за полгода.
В Киеве до конца весны 2019 года построят пешеходный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов.
Об этом в эфире "1+1" в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Длина сооружения составит 210 метров, а ширина - 6 метров с увеличением до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход будет выполнен из бетона и стекла.
"В конце следующей весны мы уже планируем открыть этот мост", - заявил Кличко.
Мостовой переход станет частью большого туристического маршрута, который будет начинаться на Пейзажной аллее, а заканчиваться возле Киево-Печерской лавры.
Напомним, распоряжение о строительстве пешеходно-велосипедного моста между Крещатым парком и Владимирской горкой было принято в марте 2017 года. Заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Инженерный центр", а финансирование будет выполняться в соответствии с Программой экономического и социального развития Киева.
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