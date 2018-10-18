В трех районах Запорожской области объявили карантин из-за вспышки бешенства среди лисиц

Зараженные бешенством красные лисы были отстрелены в Пологовском, Черниговском и Акимовском районах.

В трех районах Запорожской области объявили карантин из-за вспышки бешенства среди лисиц

Чрезвычайные противоэпизоотические комиссии в Запорожской области объявили двухмесячный карантин в трех районах из-за вспышки бешенства среди лисиц.

Об этом информирует областное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, региональная государственная лаборатория Госпотребслужбы на минувшей неделе (8-14 октября) исследовала 7 материалов по подозрению на бешенство, среди которых 3 - положительные.

Зараженные бешенством красные лисы были отстрелены в Пологовском, Черниговском и Акимовском районах.

На неблагополучные местности наложены карантинные ограничения, ведется вакцинация непривитых домашних животных от бешенства и другие мероприятия.

Как сообщалось, в городе Снигиревка Николаевской области двое мужчин пострадали от нападения бешеного 800-килограммового домашнего быка.


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