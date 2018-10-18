Более 50 детей в Ивано-Франковской области заболели корью из-за неправильного хранения вакцины
Комиссия Минздрава выявила грубые нарушения в работе центра первичной медицинской помощи.
Вспышка кори произошла в селе Петранка Ивано-Франковской области из-за ряда грубых нарушений, допущенных местными медиками. Такие выводы сегодня опубликовал Минздрав со ссылкой на результаты проверки в селе.
В Петранке заболели корью 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет. Комиссия Минздрава установила, что такое большое количество больных связано с целым рядом нарушений, допущенных местным центром оказания первичной медицинской помощи.
Первой причиной вспышки в Минздраве называют большое количество детей, которые не были вакцинированы согласно календарю прививок и не были включены в план вакцинации. Отказывались ли от прививок родители, или же прививки пропустили по другим причинам, не указано.
Кроме того, даже привитые дети могли заразиться из-за нарушения качества вакцин: сообщается, что в центре медпомощи происходили отключения электроэнергии, что могло повлиять на качество вакцины.
Третья причина вспышки, по мнению экспертов, - нарушение правил проведения профилактических прививок.
Сообщается, что 8 детей уже выписаны из больниц, 10 человек направлены в соседний населенный пункт в состоянии средней тяжести.
Департаменту здравоохранения предписали немедленно устранить все нарушения и провести обучение персонала. Были ли сотрудники центра привлечены к административной ответственности, не сообщается.
Напомним, в начале недели из-за вспышки кори было остановлено обучение в школах двух сел в Винницкой области. Минздрав регулярно отчитываются о своевременной отправке вакцин в регионы в достаточном количестве, более того, прививки для студентов, школьников, военнослужащих и других льготных категорий населения являются бесплатными.
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Общество
18.10.2018 11:10